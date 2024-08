La course vers Paris : parcours à défis pour toute la famille avec des cadeaux à gagner dont deux billets d’avion pour Paris.

La période des Jeux Olympiques “Paris 2024” n’est pas encore terminée. À Paris, la première partie des Jeux s’est clôturée avec succès, et la deuxième partie – les Paralympiques – commencera cette semaine. Pour prolonger l’enthousiasme des Jeux, nous avons décidé d’amener “Paris 2024” jusqu’en Israël avec une course d’orientation à Tel Aviv, sur le thème du sport !

Les équipes de l’Ambassade de France, de l’Institut français en Israël, et de Business France, en collaboration avec l’application de navigation NAVIGO, et en partenariat avec DECATHLON, AIR FRANCE, MAISON KAYSER et ALTAVIA, ont conçu une course d’orientation ouverte à tous, combinant marche à pied et résolution d’énigmes à travers Tel Aviv.

Le Paris 2024 Challenge n’est pas seulement un quizz sur la thématique des JO, c’est également la chance de gagner des prix intéressants :

Le gagnant à la première place remportera un billet d’avion pour deux pour Paris offert par AIR FRANCE. Le gagnant à la deuxième place gagnera un bon d’achat de 1 000 shekels chez DECATHLON. Le gagnant à la troisième place recevra un café + croissant quotidien pendant 30 jours, offert par la pâtisserie MAISON KAYSER.

Quel est le programme ?

Vous pourrez participer une fois sur les 3 jours, du 27 août 2024 au 29 août 2024.

Le temps alloué pour chaque parcours d’orientation est de 60 à 90 minutes.

Les parcours débutent toutes les 30 minutes il suffit de choisir un créneau entre 17h00 à 20h00.

Détails et inscriptions : https://navigo.co.il/paris-2024-challenge-en/?ref=22

Objectif : Atteindre des points spécifiques sur une carte, situés entre le quartier Mitram HaTachana au sud de Tel Aviv et le magasin DECATHLON (rue Allenby).

Vous pourrez participer seul, avec des amis ou en famille.

Après avoir acheté votre billet sur le site de NAVIGO, le participant se rendra au point d’inscription à l’heure à laquelle il est inscrit, recevra les instructions et une carte imprimée du parcours, et se lancera dans l’aventure.

Page accueil en hébreu : https://navigo.co.il/paris-2024-challenge/?ref=22

Page d’accueil en anglais : https://navigo.co.il/paris-2024-challenge-en/?ref=22