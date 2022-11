Binyamin Netanyahou s’est déjà entretenu avec le député Yariv Levin, numéro deux du Likoud, et lui a demandé d’entamer sans tarder les premières discussions en vue de former au plus vite un gouvernement. L’objectif serait de parvenir à entériner la nomination du nouveau président de la Knesset et à faire prêter serment au nouveau gouvernement le 15 novembre, date à laquelle la Knesset prêtera serment.

Alors que rien n’a pour l’instant été annoncé, Aroutz Sheva estime que le portefeuille de la Défense pourrait être confié à Yoav Galant. Mais ce poste serait également convoité par Betsalel Smotrich, leader du Parti Sioniste religieux (Hatsionout Hadatit), qui pourrait obtenir en fait le ministère des Finances.

Yariv Levin, ancien ministre de la Justice, envisagerait de reprendre ce portefeuille mais Netanyahou souhaiterait le voir à la tête du ministère des Affaires étrangères. Un autre député Likoud convoiterait cette fonction : Israël Katz, qui l’a déjà assurée par le passé.

Concernant les partis orthodoxes, Arieh Dery, chef du parti Shass, devrait obtenir, comme par le passé, le ministère de l’Intérieur. Quant à Itshak Goldknopf, de Yaadout Hatora, il pourrait devenir le prochain ministre du Logement et de la Construction. Il serait question, en outre, de confier à Itamar Ben Gvir, numéro deux sur la liste du Sionisme Religieux, le ministère de la Sécurité intérieure.

Comme on peut l’imaginer, cette distribution suscite des tensions et des revendications sans fin, chacun réclamant son ‘dû’. On s’attend notamment à une grande polémique entre Shass et le Parti Sioniste religieux, chacun réclamant le ministère des Affaires religieuses.