La Liste arabe unifée a officiellement lancé sa campagne électorale. Depuis Oum El-Fahm, Ahmad Tibi, président du groupe à la Knesset a annoncé l’objectif de la liste pour le 2 mars: 16 députés, « afin de renforcer la représentation arabe à la Knesset et surtout pour empêcher Binyamin Netanyahou de former un gouvernement ‘d’extrême droite' ».

Comem toujours, Ahmad Tibi a dénoncé « l’incitation à la haine de la Liste arabe et contre lui-même par le Likoud et Binyamin Netanyahou.

Tibi a aussi évoqué le Plan Trump: « Les citoyens du ‘Triangle’ ne sont pas des pions dans le jeu d’échecs de Netanyahou et Kushner. Ce plan n’est pas bon pour notre population car il parle d’annexion et d’aggravation de l’apartheid. Mais la Liste arabe saura prendre les bonnes et courageuses décisions afin de procurer un réel succès à la population arabe et de provoquer un changement réel dans la politique d’Israël ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90