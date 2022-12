Elle n’aura pas attendu longtemps. Yaël German a démissionné de son poste d’ambassadrice d’Israël en France dans la foulée de la prestation de serment du gouvernement aujourd’hui (jeudi).

German avait été nommée il y a un an à ce poste par le gouvernement Bennett-Lapid. Elle avait déjà prévenu de son intention de ne pas rester à son poste sous un gouvernement de droite.

Ce soir, elle a envoyé sa lettre de démission au nouveau Premier ministre, Binyamin Netanyahou.

Elle y écrit: »Le gouvernement qui vient d’entrer en fonction comporte des représentants de partis dont les positions extrémistes figurent dans ses lignes directrices, dans sa politique et dans les déclarations sur les lois, inadmissibles à mes yeux, qu’il a l’intention de faire passer. Cela met en péril, à mon sens, le caractère de l’Etat d’Israël et ses valeurs, tels qu’ils sont exprimés dans la déclaration d’Indépendance, sur la base de laquelle nous avons été élevés et qui nous sert de carte d’identité et de phare.

Votre politique, les déclarations de ministres de votre gouvernement et les lois prévues sont contraires à ma conscience, à ma vision du monde et aux promesses contenues dans la déclaration d’Indépendance d’un Etat juif et démocratique.

Dans de telles circonstances, je ne peux pas faire semblant et continuer à représenter une politique si différente de tout ce en quoi je crois. C’est pourquoi, je présente ma démission et je mets un terme à mon rôle d’ambassadrice d’Israël en France ».

Pour l’heure aucun des autres ambassadeurs nommés par Yaïr Lapid n’a annoncé son intention de suivre le même chemin que Yaël German.