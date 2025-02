Yehiel Leiter, l’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, tire la sonnette d’alarme face aux mouvements de troupes égyptiennes dans le Sinaï.

Il y a un mois, lors d’une rencontre avec des organisations juives, il a accusé l’Egypte de « graves violations » de l’accord de paix avec Israël: »Il y a des bases qui sont uniquement destinées à des opérations offensives, des armes offensives. C’est une violation claire. Pendant longtemps, nous avons fermé les yeux, mais cela continue. C’est une question que nous allons devoir poser sur la table très prochainement avec insistance ».

Ces dernières semaines, plusieurs vidéos du renforcement militaire de l’Egypte dans le Sinaï, près de la frontière avec Gaza, circulent sur la Toile.

Al-Arabiya a récemment publié un article sur l’une des vidéos qui a été diffusée en ligne. Un expert militaire égyptien du nom de Muhammad Rifaat Jad a déclaré que l’Égypte renforce ses forces et sa sécurité à la frontière conformément aux exigences de sécurité nationale et à l’ampleur des menaces existantes. Selon lui, des renforts égyptiens sont effectués périodiquement depuis le début de la guerre à Gaza, et les mouvements militaires dans le Sinaï sont considérés comme un droit souverain et légitime de l’Egypte dans le cadre du maintien de sa stabilité et de sa sécurité intérieure. Il a ajouté que cela pourrait être inquiétant du point de vue d’Israël s’il s’écartait des règles établies, mais il a néanmoins clairement indiqué que le Caire était intéressé à maintenir l’accord de paix avec Israël et à respecter ses engagements et ne cherchait pas une escalade dans la région.

La semaine dernière, c’est l’ancien ministre Yuval Steinitz, aujourd’hui président de la société d’armement Rafael, qui a évoqué l’Egypte sur Ynet: « Il y a certainement matière à s’inquiéter de la montée en puissance de l’Egypte », a-t-il déclaré, »Actuellement, les relations israélo-égyptiennes sont relativement bonnes, mais si, Dieu nous en préserve, nous devenons un jour faibles, tout le monde dans la région saisira cette opportunité ».

L’ancien ambassadeur d’Israël en Égypte, David Guvrin, avait également mis en garde par le passé contre l’expansion des infrastructures dans le Sinaï. Il a détaillé l’expansion des aéroports militaires à l’est du Caire – dans le Sinaï, Rafidim et El-Arish, la construction de nouveaux bunkers, de dépôts de munitions et le doublement des réserves de carburant ainsi que la construction de sept tunnels sous le canal de Suez – quatre dans la région d’Ismaïlia et trois dans la région de Port-Saïd accompagnée d’un élargissement des axes de circulation centraux dans le Sinaï alors même que ces zones sont faiblement peuplées.

Selon une étude réalisée par le CAPE de Jérusalem, 55% des Israéliens ne pensent pas qu’un conflit avec l’Egypte peut éclater, 33% estiment qu’un tel scénario est réaliste.