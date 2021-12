Le premier ambassadeur d’Israël au Bahreïn, Eitan Naeh a présenté ses lettres de créances au roi Hamed ben Issa al-Khalifa, dans le Palais royal. Pour la circonstance, le drapeau bleu-blanc avait été hissé sur le plais et l’hymne de la Hatikva a résonné. L’entretien entre les deux hommes a été très chaleureux. Le directeur-général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz a déclaré : « La présentation des lettres de créances au roi du Bahreïn est un pas important dans l’établissement formel et publiques entre les deux Etats. Je suis heureux qu’il ait été donné à un diplomate expérimenté dans le domaine du Moyen-Orient de devenir le premier ambassadeur d’Israël au Bahreïn. Je suis convaincu que son mandat verra les relations fructifier ».

L’intéressé a écrit : « Je suis fier de devenir le premier ambassadeur d’Israël au Bahreïn. Nous avons récemment marqué le premier anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et cela a été très émouvant d’entendre l’hymne national de la Hatikva sur le territoire du royaume. Les relations entre les deux pays sont chaleureuses et je suis certain qu’elles ne vont aller qu’en se renforçant ».

Par ailleurs, l’ancien ambassadeur d’Israël à l’Onu Rpn Proshor a été nommé ambassadeur à Berlin.

Photo Illustration