Ces derniers jours, une crise diplomatique a pris une certaine ampleur entre Israël et les Etats-Unis. En cause: les propos de Betsalel Smotrich, ministre de la Défense, qui a déclaré qu’il pensait que le village palestinien de Hawara devait être effacé.

Les explications qu’il a données ensuite pour clarifier ses propos et insister sur le fait qu’il ne voulait pas s’en prendre à des innocents mais bien indiquer que l’armée devait agir de manière plus forte contre le terrorisme n’auront pas aidé.

Le ministre devant se rendre aux Etats-Unis dans les prochains jours a été déclaré persona non grata auprès des responsables de l’administration Biden. Des organisations juives américaines ont même appelé à lui refuser son visa d’entrée sur le sol américain, ce que le gouvernement a considéré comme une option.

Tom Nides, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, s’est exprimé avec véhémence contre le ministre israélien: »Je suis vraiment en colère contre lui, il est stupide. Il a un vol pour Washington avec Dany Naveh, si je pouvais je le jetterais de l’avion ».

Face à ce qui commence à ressembler à une véritable crise diplomatique, le ministre Smotrich a réitéré sa volonté de calmer les esprits en précisant à nouveau sa pensée dans un tweet et en lançant au passage une pique à l’ambassadeur américain: »Je n’en veux pas à l’ambassadeur et je suis convaincu qu’il n’a pas l’intention de me tuer lorsqu’il dit qu’il faut me jeter de l’avion, de la même manière que je n’ai pas l’intention de porter atteinte à des innocents lorsque je dis qu’il faut effacer Hawara. Les gens utilisent parfois des expressions dures auxquelles ils ne pensent pas littéralement lorsqu’ils veulent faire passer un message. Cela arrive à tout le monde ».

Ce matin (dimanche), c’est le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a apporté son soutien à Smotrich: »Il était important que le ministre des Finances Smotrich précise qu’il n’avait nullement l’intention de porter atteinte à des innocents ou de pratiquer une punition collective. Je connais ses positions et elles sont telles qu’il les a exprimées dans la clarification de ses propos. Tout le monde fait des erreurs, y compris les diplomates étrangers.

La politique d’Israël est claire: combattre les attaques terroristes et les soutiens du terrorisme, éviter que des innocents ne soient victimes et éviter les punitions collectives. Jusqu’à aujourd’hui, l’Autorité palestinienne n’a pas condamné l’assassinat des deux merveilleux frères, Hallel et Yaguel, z »l, et je suis navré de constater qu’au sein de la communauté internationale, certains se dépêchent de condamner Israël mais n’ont toujours pas exigé de condamnations de la part de l’Autorité palestinienne ».

Hier, ce sont les Européens qui sont entrés dans la danse. La France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, la Grande-Bretagne ont publié un communiqué commun dans lequel elles expriment leur inquiétude face à la situation en Judée-Samarie. »Ces actes ne mènent nulle part, à part à plus de violence. Les responsables doivent être jugés. Il faut arrêter toutes ces actions unilatérales qui menacent la paix ». Les Etats européens ont appelé Israël à annuler sa décision de construire des milliers d’unités de logement en Judée-Samarie et de régulariser neuf avant-postes.