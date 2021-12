A peine entré en fonction, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Israël Thomas Naides a tenu à rencontrer le député Mansour Abbas, président du parti islamique Ra’am, constatant qu’il est devenu l’élément central de la coalition. A l’issue de l’entretien qu’il a qualifié de « chaleureux », l’ambassadeur a publié un communiqué disant : « Première et bonne rencontre avec le député Mansour Abbas. Nous avons discuté des défis et des opportunités pour promouvoir le développement économique et pour procurer de l’espoir à tous les peuples pour une vie commune dans une société plurielle ». La tactique des Frères Musulmans qui consiste dans un premier temps à se faire accepter dans les sociétés fonctionne bien en Israël.

Photo Ambassade des Etats-Unis à Jérusalem