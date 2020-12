L’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman s’est rendu à Tal Menaché au domicile de la famille Horgen pour y exprimer les condoléances de l’Administration américaine après l’ignoble assassinat d’Esther Horgen hy »d. Il était accompagné par le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan.

Binyamin Horgen, le mari de la malheureuse victime du terroriste ‘palestinien’ lui a parlé de son épouse, de ses si nombreuses qualités et de l’aura qu’elle diffusait autour d’elle. Il a déclaré que la réponse à ce crime devrait être l’agrandissement de la localité de Tal Menashé afin de faire comprendre aux terroristes que les Juifs sont là pour y rester. L’ambassadeur américain a rappelé qu’Esther hy »d a été assassinée parce que juive et a exprimé son assentiment à la demande de Binyamin Horgen : « Il faut rester ici et se développer ».

David Friedman a rappelé le fait qu’il s’est rendu à de nombreuses reprises dans des familles frappées par le terrorisme et souligné qu’il a à chaque reprise rencontré des familles dignes, fortes et emplies de foi. Il a dit à la famille qu’il espérait la revoir dans un événement heureux et Binyamin Horgen lui a promis de l’inviter ce jour-là.

Photo Gershon Elinson / Flash 90