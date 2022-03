Cela change de David Friedman, son prédecesseur : Thomas Nides a sévèrement critiqué l’extension de la présence juive en Judée-Samarie, mais aussi à Jérusalem est. Pour lui, Jérusalem est certes la capitale israélienne mais son statut définitif doit être convenu entre les deux parties, selon ses mots.

Devant des membres du mouvement Shalom A’hshav, il a confié que l’attitude israélienne qui consistait à étendre la présence juive dans ces lieux »l’énervait un peu ». Puis il a ajouté : »C’est scandaleux et cela m’énerve, mais je mentirais si je disais que nous pouvons empêcher la construction de chaque maison. Nous ne pouvons pas tout arrêter ».

Il a donc avoué à son public, qu’il avait décidé de »choisir ses combats ». Pour l’heure sa priorité est de s’opposer à la construction de 3500 unités de logement dans la région de Maalé Adoumim. La raison : »de telles constructions feraient obstacle à la continuité territoriale du futur Etat palestinien ». En effet, il a expliqué s’opposer à toute action sur le terrain qui pourrait compromettre la solution à deux Etats, insistant sur le fait qu’Israël ne pouvait donc pas »construire à tout va ».

Nides a également insisté sur la volonté américaine de réouvrir le consulat américain pour les Palestiniens à Jérusalem et a déploré le refus obstiné des Israéliens sur ce sujet.

Pour finir, il a tout de même condamné le versement de salaires aux terroristes par l’Autorité palestinienne, qui »légitime le fait de ne pas soutenir le côté palestinien qui paie un salaire aux personnes ayant tué des Juifs ». Il a indiqué que les Etats-Unis, en coopération avec le Premier ministre Bennett et le ministre de la Défense, Gantz, travaillaient à trouver un moyen de stopper ces versements.

Le président du conseil de Yesha (conseil des implantations juives en Judée-Samarie) a tenu à réagir aux propos de l’ambassadeur : »L’ambassadeur ferait mieux de s’occuper des sujets qui représentent un réel danger comme le nucléaire iranien qui menace le Moyen-Orient, comme les dizaines d’actes terroristes qui se produisent chaque jour en Judée-Samarie contre des citoyens israéliens, comme les constructions palestiniennes illégales en territoire C ou comme la destruction de nos sites archéologiques et de notre patrimoine. Nous voyons où mène la politique de celui qui se trouve à la tête du pays que l’ambassadeur représente et donc nous ne sommes pas surpris par ces propos absurdes. La Judée-Samarie est la terre du peuple juif, elle l’a été et le restera ».