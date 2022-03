La chaine d’information N12 a annoncé ce soir que l’ambassade d’Ukraine en Israël avait déposé une plainte devant la Cour suprême contre le plan d’Ayelet Shaked sur l’accueil d’un maximum de 5000 réfugiés ukrainiens non bénéficaires de la loi du Retour.

L’ambassadeur d’Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, estime que la décision du ministère de l’Intérieur est contraire aux conventions internationales et au droit international.

Par ailleurs, l’ambassade d’Ukraine prétend que la politique décidée par le gouvernement israélien contrevient aux accords entre Israël et l’Ukraine, selon lesquels les Ukrainiens sont dispensés de visa d’entrée sur le territoire israélien.

Interrogé sur le plateau d’Oulpan Shishi sur la chaine N12, l’ambassadeur a eu des mots durs envers Israël : »Ne vous faites pas d’illusion. Il n’est pas facile de venir en Israël, ce n’est pas l’endroit où il fait le mieux vivre. Votre pays est l’un des plus chers au monde. Et dans le cas où les pays européens fourniraient un abri, de la nourriture, des permis de travail temporaires et des écoles pour les enfants, les réfugiés partiront là-bas après la guerre ».

La querelle juridique qui s’annonce fait craindre une dégradation des relations diplomatiques entre les deux pays.

Parallèlement, des voix de gauche s’élèvent pour demander l’accueil d’un nombre plus important de réfugiés. C’est le cas notamment de la ministre de l’Environnement, Tamar Zandberg (Meretz) mais aussi de toute une série d’artistes qui ont publié un clip à ce sujet, avec comme slogan »Un Juif ne chasse pas un réfugié ».

Rappelons que le système de quota présenté par Ayelet Shaked a pour but de protéger le caractère juif de l’Etat d’Israël déjà mis à rude épreuve par le nombre important de non-juif éligibles à la loi du Retour.