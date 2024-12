Cet après-midi (jeudi) avait lieu l’inauguration de l’ambassade du Paraguay à Jérusalem, en présence du Président paraguayen Santiago Pena et du Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou ainsi que du maire de Jérusalem, Moshé Leon. L’ambassade se situe dans le quartier de Har Hotsvim.

La cérémonie a commencé par la coupe du ruban rouge traditionnelle et la pose de la mezouza. Puis Pena et Netanyahou se sont entretenus en tête-à-tête. Lors de cet entretien, le Président paraguayen a invité le Premier ministre israélien au Paraguay.

Des contrats bilatéraux ont également été signés.

”L’hymne national que nous venons d’entendre parle du rêve du peuple juif depuis environ 2 000 ans de revenir à Jérusalem et de rétablir Sion, notre foyer national, notre souveraineté, notre pays”, a déclaré Binyamin Netanyahou. Il a poursuivi: ”Et cela était considéré comme une chose impossible. C’était impossible. Nous sommes un tout petit peuple, exilé de notre terre. De nombreuses personnes ont été exilées de leurs terres au cours de l’histoire. La plupart d’entre elles ont disparu. Presque toutes ont disparu. Mais nous refusons de disparaître. Et nous avions cette foi qui nous unissait, cette prière et ce désir de revenir à Jérusalem. Les Juifs du monde entier, dans leurs différentes diasporas, ont dit : ”L’an prochain à Jérusalem”. Et nous sommes revenus. D’abord en petit nombre, puis en plus grand nombre. Et puis nous avons dû lutter pour survivre alors que les diasporas étaient en train d’être effacées par ceux qui cherchaient à anéantir le peuple juif. Ils changent sans cesse, mais c’est un phénomène constant. Mais ce qu’il s’est passé lorsque nous avons établi notre capitale dans notre pays et notre armée, c’est que nous avons pu riposter. Nous ne luttons pas seulement pour nos propres valeurs. Nous luttons pour les valeurs de la civilisation contre la barbarie. Mais il y avait, comme vous l’avez souligné dans votre grand discours d’hier, une sympathie fondamentale entre notre peuple et le peuple du Paraguay. Et il faut connaître l’histoire du Paraguay pour comprendre pourquoi. Parce que vous aussi êtes un petit peuple. Vous aussi êtes assaillis par de grandes puissances. Vous aussi avez souffert du spectre de l’annihilation. Nous avons subi la Shoah, vous avez subi un massacre massif. Mais vous n’avez pas perdu la foi, vous n’avez pas disparu et vous avez survécu”.

Netanyahou a encore ajouté: ”Vous reconnaissez la vérité ici : Jérusalem est la capitale d’Israël. Elle sera toujours la capitale d’Israël. Elle sera la capitale indivisible d’Israël ; elle ne changera jamais. C’est un fait et vous le reconnaissez et nous sommes reconnaissants du fait que vous vous exprimez et que vous vous battiez pour cela en raison des valeurs communes. L’histoire d’Israël est une parabole pour toutes les nations. Car si le peuple juif a pu non seulement survivre mais traverser le fleuve torrentueux entre l’annihilation et le salut, reconstituer notre vie ici, reconstruire notre capitale, être une puissance prospère et un innovateur florissant pour l’humanité, cela signifie qu’il y a de l’espoir pour toutes les nations du monde. Et nous avons une grande amitié, une grande sympathie et un grand amour pour le Paraguay. Merci d’être venu ici. Merci d’avoir ouvert l’ambassade”.

Le Président Santiago Pena a déclaré: ”Monsieur le Premier ministre, c’est pour moi un privilège de prendre cette décision. Je vous ai rencontré lors de votre première visite en Amérique latine. J’ai été impressionné par votre force, votre engagement, votre détermination. J’ai été très heureux de voir que, pendant la période où j’étais ministre des Finances, le gouvernement du Paraguay a pris une décision très audacieuse, une décision très ambitieuse, celle d’ouvrir l’ambassade du Paraguay à Jérusalem.

J’ai été très triste quelques mois plus tard lorsqu’une nouvelle administration, motivée principalement par la vengeance, une vengeance interne, qui n’a rien à voir avec le peuple d’Israël, a décidé de la retirer. Je suis très heureux que cela se produise à l’heure où beaucoup de gens parlent mais peu d’entre eux agissent. Pour nous, il est très important de ne pas se contenter de dire mais d’agir.

Monsieur le Premier ministre, au nom de tout le peuple paraguayen, nous étions avec vous, nous sommes avec vous, nous resterons toujours avec le peuple d’Israël”.