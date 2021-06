Fruit de la politique appliquée par Donald Trump et de l’amitié personnelle entre Binyamin Netanyahou et le président hondurien Juan Orlando Hernandez, l’ambassade du Honduras ouvre ses portes jeudi à Jérusalem. En cela, ce pays rejoint les Etats-Unis, la Guatemala et le Kosovo.

Le président hondurien sera présent à la cérémonie ainsi que le Premier ministre israélien Naftali Benett, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid ainsi que les deux ambassadeurs respectifs. Les excellentes relations entre les deux pays datent d’il y a une trentaine d’années déjà où en Israël on avait « repéré » Juan Orlando Hernandez comme une personnalité qui aurait dans l’avenir beaucoup d’influence dans la politique du pays. De nombreux contacts eurent lieu, Juan Orlando Hernandez suivit même un stage au ministère israélien des Affaires étrangères, et lorsqu’il fut élu à la présidence il y a sept ans, l’une de ses premières décisions fut de renforcer de manière significative les liens entre les deux pays. Il s’est rendu depuis à quatre reprises en Israël et s’est lié d’amitié avec Binyamin Netanyahou qu’il considère comme un modèle à imiter.

La décision d’ouvrir une ambassade à Jérusalem s’est faite en échange de la réouverture d’une ambassade d’Israël à Tegucigalpa.

Photo Illustration