La fin de la Shiva de Saadia Derai, z’l, avait lieu ce soir (jeudi) dans le kollel où il étudiat à Yaffo.

Le directeur du Kollel, le Rav Eliahou Mali, a rendu hommage à Saadia, z’l: ”Nous avons mérité que Saadia étudie dans notre yeshiva pendant les dix dernières années. Son manque se ressent dans le Beth Hamidrach et au premier regard, il semble qu’il ne pourra jamais être comblé. Mais il y a une manière de le combler, c’est si chacun de nous adopte les choses dans lesquelles il excellait. J’en évoquerai deux parmi beaucoup. Toute l’existence de Saadia était sourire et joie. Son état permanent était la joie. La deuxième chose: Saadia était assidu et profitait de chaque moment pour étudier. C’est aussi beaucoup grâce à son épouse Raheli. Il était un homme de Torah d’Eretz Israël”.

Laly, sa mère, a également prononcé quelques mots: ”J’ai demandé au Rav Mali de me montrer la place de Saadia dans le Beth Hamidrach. Saadia n’est pas tombé, il est monté. Il a appris la bravoure de trois sources. La première c’est l’endroit où il a grandi, la maison, son père, ses frères, son grand-père et sa grand-mère. La seconde c’est Raheli et les enfants de qui il a puisé la bravoure dans la sainteté, qui le caractérisait tellement. Elle lui a donné les forces et il l’a choisie pour ses forces et pour ses faiblesses. La troisième source, c’est ici. Le Beth Hamidrach à Yaffo qui lui a permis d’être brave. Le peuple d’Israël a toujours su ce qu’étaient la bravoure et la sainteté”.

Puis s’adressant aux élèves de la yeshiva: ”Aujourd’hui ce que nous voyons chez vous tous, c’est la bravoure puisée dans la sainteté. Une génération entière qui croit avec une grande certitude que la sainteté est ce qui nous guide. Toute la Torah d’Eretz Israël que Saadia a appris, les lettres, sont maintenant en éclosion dans l’air et nous devons les saisir et les rapprocher de nous, les adopter dans notre coeur. Je sais que vous avez les forces et les maitres qui sauront vous diriger dans cette voie”.