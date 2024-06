A l’annonce de la mort de son fils, Saadia, au combat contre les terroristes dans le centre de la Bande de Gaza, la journaliste francophone, Laly Derai, a déclaré:

”Mon Saadia était un enfant qui faisait passer la volonté des autres avant la sienne. Il a fait plus que ce que l’on pouvait attendre dans tous les domaines. Il était un érudit en Torah, il passait les diplômes du rabbinat et avait commencé une licence d’enseignement. Il étudiait à chaque minute qu’il avait de libre et avait un grand sens de l’humour. Il était un père merveilleux pour Halleli et Yinon. Il était un héros spirituellement et physiquement, il ne s’est jamais plaint. Le jour de Simhat Torah, il était chez nous et a été appelé. Saadia aimait profondément ce peuple, il aimait la Torah, il aimait la terre et s’est battu pour elle”.

Laly a ajouté: ”Depuis le début de la guerre je me tais, mais là j’ai un devoir de ne plus me taire. Je ne permettrais pas que l’immense sacrifice que nous avons fait soit vain. Au nom de Saadia, nous exigeons la victoire totale. Mon fils n’est pas tombé sur l’autel des arrangements diplomatiques mais pour la victoire complète sur l’ennemi”.