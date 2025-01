Laly Derai, journaliste francophone et mère de Saadia, z’l, tombé au combat dans la Bande de Gaza, a été à l’initiative d’une marche pour une conscription égalitaire des orthodoxes.

La marche a eu lieu ce matin (mardi). Elle est partie du cimetière militaire de Har Herzl pour rejoindre la Knesset où la loi doit être présentée aujourd’hui par le ministre de la Défense devant la commission Affaires étrangères et Sécurité.

Laly Derai a appelé à cette marche ces derniers jours en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une manifestation politique: »C’est le cri du peuple qui se joint à celui d’une mère », a-t-elle écrit. Elle a demandé aux participants de venir munis uniquement d’un drapeau d’Israël sans aucune pancarte.

Ce matin, la marche s’est élancée à 9h depuis Har Herzl. Les personnes présentes ont applaudi la mère endeuillée et lui ont crié: »Vous ne marchez pas seule ». Parmi les participants se trouvaient l’officier de Saadia, z’l, ainsi que ses compagnons d’armes.

Laly Derai a déclaré au début de la marche: »Nous sommes venus ici pour faire entendre une voix que l’on n’entend pas suffisamment. Les querelles ne se passent pas sur Twitter, elles se déroulent autour de la table de Shabbat chez des familles entières, alors qu’il en manque toujours un parce qu’il est en milouïm, à la frontière libanaise, en Syrie ou à Gaza, c’est un mérite de servir dans Tsahal mais ce n’est pas facile de laisser une famille derrière. Les réservistes et les soldats en service régulier portent une charge tellement lourse, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas élargir ce socle. Je pense que le coeur du ministre de la Défense est au bon endroit et il sait ce qui est juste mais il ne comprend pas l’urgence, nous ne pouvons pas attendre sept ans avant qu’ils ne soient enrôlés. La commission Affaires étrangères et Sécurité possède un rôle important, elle doit faire en sorte que la loi soit bien ficelée, qu’aucun jeune en bonne santé ne puisse se défiler du service dans Tsahal ».