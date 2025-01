Le gouvernement allemand a annoncé ce mercredi la fin de son soutien financier à Zochrot, une ONG israélienne d’extrême gauche qui milite pour le droit au retour des « réfugiés » palestiniens et la reconnaissance de la « Nakba ». Cette décision intervient après une enquête de l’organisme de recherche Ad Kan, qui a révélé que Berlin avait versé plus d’un million de shekels à cette organisation controversée entre 2021 et 2024.

Zochrot a vivement dénoncé la décision de l’Allemagne, affirmant qu’elle s’inscrivait « en droite ligne de son soutien inconditionnel à Israël ». Elle a indiqué avoir précédemment rencontré des responsables allemands, et souligné que le statut d’Israël comme Etat juif et démocratique – que l’ONG ne reconnaît pas – avait été un point de friction notoire lors des discussions.

Le dirigeant d’Ad Kan, le major à la retraite Gilad Ach, s’est félicité de cette décision et a appelé l’Allemagne à l’appliquer à d’autres ONG israéliennes, qui sous couvert de défense des droits de l’homme causent du tort à l’Etat hébreu.