La nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock (Parti des Verts) a évoqué les pourparlers qui ont repris à Vienne entre l’Iran et les autres partenaires de l’accord de 2015. Son constat est très pessimiste : « Nous ne voyons aucun progrès à l’horizon. Nous avons été rejetés six mois en arrière et tous les arrangements conclus ont été retirés de la table ». Mais tout comme les autres partenaires, la cheffe de la diplomatie allemande s’accroche encore envers et contre tout à la solution diplomatique malgré les preuves évidentes que l’Iran tente de gagner du temps pour parfaire son programme : « Nous travaillons intensivement sur une solution diplomatique afin de sauver l’accord nucléaire »…

Photo Facebook