Le ministère allemand de l’Intérieur a publié jeudi un décret fédéral mettant hors-la-loi le Hezbollah sur le territoire allemand. Au mois de décembre dernier, le Bundestag avait déjà voté une loi en ce sens, interdisant toute activité de l’organisation terroriste chiite, y compris celles qui se déroulent sous le nom innocent « d’aile politique ». Au nom du président Donald Trump et de son administration, l’ambassadeur des Etats-Unis à Berlin Richard Grenell avait félicité le parlement allemand pour cette décision et avait même proposé à l’Allemagne toute l’aide nécessaire pour mettre en application cette loi afin d’expulser le Hezbollah hors des frontières du pays.

Ce décret fédéral interdit tout contact entre des entreprises ou institutions allemandes avec le Hezbollah, que ce soit sur le plan politique, militaire ou économique sous peine de sanctions. L’utilisation du sigle du Hezbollah sera interdite sur le territoire fédéral.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a réagi à cette décision: « Il s’agit d’une très importante décision ainsi qu’une mesure morale dans le cadre du combat contre le terrorisme. Je remercie le gouvernement allemand et je suis convaincu que certains pays du Moyen-Orient et des populations qui souffrent du Hezbollah se joignent à nos remerciements. J’appelle tous les pays européens à se joindre à cette politique et de reconnaître enfin ce qu’est le Hezbollah: une organisation terroriste, que ce soit sous son appellation militaire ou politique ».

Photo Flash 90