Votre enfant est en âge de scolarisation, il passe la plupart de sa journée à l’école, et il n’y a pas de cantine scolaire, cependant, il y a des plages horaires, où l’enfant mange ce qu’il a apporté de la maison.

Et c’est là le tracas quotidien.

Quoi mettre dans la lunch box de mon enfant ?

Quel sandwich lui préparer?

Tenir compte de ses goûts, mais aussi lui donner tous les nutriments nécessaires à sa croissance, et à son bon développement, tout en lui donnant l’énergie nécessaire pour apprendre et se concentrer…. Tout un programme !

Et bien sûr, user de son imagination pour améliorer la routine, la rendre colorée et appétissante.

Un lunch box équilibrée avec des bons nutriments :

Les légumes

Faire rentrer la couleur avec les légumes qui contiennent toutes sortes de vitamines, minéraux et fibres alimentaires.

Ce que les enfants apprécient, ce sont les concombres, les tomates cherry, les mini poivrons, les carottes, mais aussi les fenouils, les champignons – osez le cèleri, les radis …. Coupez-les en bâtonnets, en rondelles, et si vous avez le temps, coupez-les avec des formes spéciales, dont les enfants raffolent, tout en les faisant participer.

Les fruits

Tout comme les légumes les fruits apportent couleur, vitamines minéraux …. En général, les enfants aiment les fruits, et naturellement, ils les consomment. Cependant, on ne pense pas souvent aux fruits rouges, aux fruits des bois, qui sont eux très riches en anti oxydants, et en plus, peu sucrés

Les protéines

Les protéines sont les constructeurs indispensables à la croissance de l’enfant – il ne faut pas les négliger- en général nous mettons l’accent sur les protéines d’origine animale tels que les œufs, le poisson, la dinde… mais il existe aussi des protéines d’origine végétale tels que les lentilles, les haricots, les pois chiche…. Vous serez agréablement surpris de voir que votre enfant aime ça, il suffit de les lui proposer de temps en temps, et de varier les préparations.

Les glucides/ féculents

En général, le pain, les pâtes, le riz sont en tête du palmarès et souvent à tort – ils constituent l’unique repas emporté par les enfants (sans légumes, sans protéines…)

Mais là aussi, c’est l’occasion d’introduire le pain complet, les pates complètes, si riches en vitamines, minéraux, fibres alimentaires, mais aussi, introduire le riz basmati, qui lui a un index glycémique plus faible que le riz Yasmin. Tous ces produits procurent une sensation de satiété durable, contrairement aux « glucides vides » (pain blanc, pates non complètes…) qui rassasient vite, trop vite, et qui excitent l’appétit, ce qui a pour conséquence de vouloir manger encore et rapidement, du sucre et des produits sucrés, et favorisent le surpoids.

Les matières grasses

Les matières grasses ont mauvaise presse, elles sont en général évitées – mais il faut savoir qu’il y a des bonnes matières grasses, bénéfiques à notre sante, tels que l’avocat, les noix et amandes, crème d’amandes, les graines de courges/ tournesol…. C’est l’occasion de les introduire dans les salades.

Un bon sandwich équilibré avec des bons nutriments

Le sandwich, en général, se mange le matin, aux alentours de 10h, il doit comporter tous les nutriments dont nous avons parlé pour la lunch box.

Voici un exemple de sandwich sain et équilibré

2 tranches de Pain complet – glucides- (si votre enfant est réticent – proposez lui une tranche de pain complet et une tranche de pain blanc) tartine avec du houmous, maison de préférence- protéines végétales- quelques feuilles de laitue, et quelques tranches de tomate insérées dans le sandwich – légumes- ainsi que de l’avocat.

Autre exemple de sandwich

Un petit pain complet (lahmania) – une omelette cuisinée à l’huile d’olive, et pourquoi pas un peu d’oignons/ champignons/ herbes aromatiques… quelques feuilles de laitue et un peu de concombre.

Attention : les légumes du sandwich ne sont pas suffisants, il est souhaitable d’en rajouter d’autres à part, et aussi de proposer un fruit.

Autre option: le sandwich en kit – c’est-à-dire lui procurer tous les ingrédients pour construire son sandwich sur place ; la recette en kit a un aspect ludique et agréable, et c’est aussi une solution, si on est pris par le temps.

Pensez aussi à donner à votre enfant, de temps en temps, une poignée d’amandes ou de noix.

Comme vous le voyez, les idées ne manquent pas, pour améliorer l’alimentation de l’enfant, et, pour agrémenter les menus et responsabiliser l’enfant, pensez à le mettre à contribution, il aimera et appréciera sans aucun doute.

Afin de ne pas se mettre en stress le matin tôt, avant le départ des enfants à l’école, il est toujours souhaitable de ne pas se laisser dépasser, et de préparer dans la mesure du possible la veille.

Bien sûr il reste encore beaucoup à dire sur l’alimentation de l’enfant, soyez à l’écoute.

Orlie Nabet naturopathe

0586277009