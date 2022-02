Le gouvernement israélien s’était engagé à envoyer en Ukraine une aide humanitaire conséquente. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que le premier avion affrété dans ce but, devrait décoller aujourd’hui.

Hier (dimanche), le premier ministre Bennett a ouvert le conseil des ministres par une déclaration dans laquelle il annonçait qu’Israël allait faire parvenir 100 tonnes de matériel humanitaire à l’Ukraine. »Nous allons enoyer des kits de purification de l’eau, du matériel médical et des médicaments mais aussi des tentes, des couvertures, des sacs de couchage et encore d’autres équipements qui vont aider les citoyens qui se trouvent hors de chez eux dans des conditions météorologiques hivernales », a décrit Naftali Bennett.

Dans une interview donnée à Galei Tsahal, une responsable du ministère des Affaires étrangères a annoncé que ce soir devrait atterrir le premier des trois avions israéliens chargés d’aide humanitaire en Pologne. De là, le matériel sera transporté et délivré aux autorités en Ukraine.

Par ailleurs l’association Ihoud Hatzala a dépêché des volontaires en Moldavie. Ils apportent une aide médicale et psychologique aux Juifs ukrainiens qui ont fui la guerre et se trouvent sur place. Ces derniers les ont accueillis avec beaucoup d’enthousiasme et les volontaires de Ihoud Hatzala ont même pu participer à deux mariages au sein de cette communauté. Le peuple juif reste fidèle à sa devise millénaire : »Et tu choisiras la vie ».

