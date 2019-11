Il s’agit peut-être de l’un des plus grands projets de Qualita: créer une plateforme où enfants et bénévoles se rencontrent. Le but : procurer à ceux qui en besoin une aide aux devoirs et un soutien scolaire. En cela, Qualita, par l’intermédiaire de Qualitime, répond à une demande importante, issue de la difficulté pour les olim de s’adapter au système scolaire israélien, différent en bien des points, du système français.

Lancé à la rentrée 2019-2020, ce projet a démarré sur les chapeaux de roue. Afin de faire un point, nous nous sommes entretenus avec Simha Marouani, la bat sherout en charge de la mise en œuvre de cette aide aux devoirs.

Le P’tit Hebdo: Pourquoi avoir choisi de faire votre sherout leumi dans le cadre de Qualitime?

Simha Marouani: On pourrait penser que c’est parce que mes parents sont eux-mêmes des olim de France. Mais, en réalité, ils sont montés, il y a longtemps, avant ma naissance et je ne peux pas dire que j’ai été confrontée aux difficultés des olim. Il est vrai que par mes origines, je suis francophone et je suis sûrement sensibilisée aux obstacles que rencontrent les olim de France. Surtout, je voulais faire un sherout leumi avec du sens, je voulais rentrer chez moi le soir et me dire que j’ai été utile pendant la journée. Dans cette optique, un sherout leumi à Qualitime et qui plus est, dans l’aide aux devoirs répond à mes attentes.

Lph: Quel rôle jouez-vous?

S.M.: Avec une équipe, nous avons tourné dans les lycées du pays ainsi que les universités afin de recruter des bénévoles. Lycéens et étudiants ont des heures de bénévolat à fournir dans le cadre de leur scolarité, nous leur proposons de les effectuer en aidant de jeunes olim à faire leurs devoirs. Nous avons pu recruter beaucoup de bénévoles ainsi.

Ensuite, nous prenons contact avec les familles qui nous sollicitent pour leurs enfants et nous les mettons en relation avec les bénévoles.

Par ailleurs, je gère aussi le programme en partenariat avec le Bné Akiva à Jérusalem (Har Homa, Baka) et Netanya (Kiryat Hasharon).

Lph: Comment se déroule cette aide?

S.M.: Le programme avec le Bné Akiva est en groupe avec un madri’h pour 2 enfants. Ils les aident à faire leur devoir, pendant environ trois quart d’heure, puis leur font une petite activité ludique d’une demi-heure.

L’aide aux devoirs se décline, sinon, en cours particuliers, à domicile, qui dure entre trois quart d’heure et une heure et demi. Au minimum cela concerne les matières de kodech, hébreu et mathématiques, mais cela peut toucher aussi d’autres matières, si besoin.

Lph: Parvenez-vous à répondre à toutes les demandes?

S.M.: Notre service s’adresse, surtout, aux enfants entre 6 et 12 ans. La demande est très importante. Pour l’instant, nous avons trouvé des solutions pour une centaine d’enfants, et au moins autant sont en attente… Nous avons besoin de bénévoles pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Nous en recherchons particulièrement dans le quartier de Har Homa, à Jérusalem et à Netanya. Ceux-ci peuvent très bien être des lycéens, des étudiants, des personnes actives ou des retraités. Aider un enfant dans ses premiers pas à l’école en Israël, c’est lui garantir son avenir.

Pour s’inscrire:

Par téléphone : 054 755 847

Ou wwww.qualitime.org.il en sélectionnant le service « Aides aux devoirs »