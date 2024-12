L’Agence Juive vient de lancer un beau projet à l’occasion des fêtes de Hanouka : elle propose l’allumage de la plus grande Hanoukia numérique au monde ‘qui reliera les communautés juives du monde entier, de Kiryat Shmona à Melbourne, de Sderot à Washington, D.C’. « Tout le monde, à travers le globe, est invité à allumer une bougie virtuelle et à participer à la démonstration mondiale d’unité dans le cadre de cette initiative « Or Olami ».

La Hanoukia sera allumée dans l’espace numérique et sera également projetée tout au long de la fête de Hanoukka sur le bâtiment des institutions nationales à Jérusalem et aux principales intersections du pays, et sera distribuée sur des plateformes numériques dans le monde entier par l’Agence juive et en coopération avec l’Organisation sioniste mondiale, les Fédérations juives d’Amérique du Nord et le Keren Hayessod.

« Au cours de l’année écoulée, indique-t-elle dans son communiqué, le peuple juif s’est uni dans son engagement à renforcer l’État d’Israël à l’ombre de la guerre, dans une lutte résolue contre les vagues d’antisémitisme dans le monde et dans sa prière pour le retour immédiat de toutes les personnes enlevées encore retenues captives à Gaza ».

« Ce lien particulier entre Israël et la diaspora juive, est une source de lumière et d’espoir. Pendant la fête de Hanoukka, l’Agence juive nous invite tous à allumer ensemble, partout sur le globe, la plus grande Hanoukia numérique du monde et à répandre la lumière qui est partagée par nous tous ».

« L’initiative de l’Agence juive mettra l’accent sur le partenariat stratégique entre Israël et la diaspora juive, en réponse aux deux principaux défis auxquels le peuple juif est confronté : renforcer Israël dans le contexte de la guerre de « glaives de fer » et renforcer les communautés juives face aux menaces de l’antisémitisme.

« Pendant Hanoukka, est-il encore précisé dans le communiqué, l’initiative « Or Olami » de l’Agence juive sera mise en ligne et n’importe qui, de n’importe où en Israël et dans le monde, pourra allumer une bougie virtuelle, télécharger sa photo et même joindre un message personnel – sur sa lumière de l’année écoulée et sur son espoir particulier ».

« La Hanoukia comportera des messages d’espoir de tous les coins du monde, exprimés en hébreu, anglais, français, espagnol, portugais et russe.

Parmi ceux qui allumeront la Hanoukia d’Or Olami, il y aura : les évacués du nord et du sud, les familles touchées par le terrorisme, les immigrants qui ont choisi de monter maintenant en Israël, des soldats et des réservistes qui ont participé à la guerre ‘Glaives de fer’, des étudiants juifs qui ont fait face aux manifestations de haine sur les campus, des émissaires israéliens qui travaillent à renforcer les communautés juives, et des dirigeants de communautés juives qui se sont mobilisés d’une manière sans précédent pour l’État d’Israël – qui tous ensemble ont contribué et ont contribué avec l’aide de l’Agence juive et de ses partenaires au cours de l’année écoulée et ont répandu la lumière ».

Si vous voulez vous aussi allumer une bougie virtuelle, recherchez Or Olami ou entrez sur le site de l’Agence Juive.