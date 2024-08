L’agence de notation de crédit Fitch Ratings a annoncé cette nuit (lundi à mardi) la baisse de la note d’Israël qui passe de A+ à A assortie d’une prévision négative. Elle rejoint ainsi les agences Moody’s et S&P qui l’avaient déjà baissé il y a plusieurs mois. L’agence précise, néanmoins, que les résultats économiques d’Israël au premier semestre 2024 ont été surprenants dans le bon sens.

L’agence Fitch justifie cette décision par la guerre qui se prolonge et s’étend, l’augmentation des risques géopolitiques et l’instabilité dans la région. L’agence estime que la guerre va durer jusqu’à la fin de l’année 2024 et même au-delà. Par conséquent, les dépenses importantes pour les besoins militaires immédiats vont augmenter et le marché va être impacté en particulier dans les zones de guerre.

Selon les prévisions de Fitch Ratings, le déficit budgétaire israélien devrait s’élever à 7.8% du PIB en 2024 alors que le gouvernement s’est fixé l’objectif de 6.6%.

L’agence a souligné que dans ses prévisions elle prend en compte l’augmentation attendue du taux de TVA à partir de 2025 et d’autres mesures en cours de discussion pour réduire les dépenses et imposer des impôts, mais a néanmoins précisé qu’elle était consciente de ”la polarisation politique et des considérations relevant des impératifs de coalition”. De ce fait, Fitch craint que le gouvernement ne soit pas en mesure de prendre des décisions économiques critiques.

Le comptable général du ministère des Finances, Yaheli Rotenberg, a réagi à cette note: ”La poursuite de la guerre et l’augmentation des risques géopolitiques affectent les données budgétaires et, par conséquent, le profil de solvabilité de l’État d’Israël. Malgré la guerre, l’État d’Israël fait preuve d’une très grande accessibilité aux marchés des capitaux en Israël et dans le monde, avec des conditions de financement stables et une forte demande de dette sur le marché local”.

Il a ajouté: “L’économie israélienne est forte, innovante, diversifiée et saura comment relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Cependant, nous devons créer autant de certitude que possible pour l’économie israélienne, les investisseurs et les sociétés de notation. À cette fin, il faut agir le plus rapidement possible pour construire un budget d’État responsable pour 2025, basé sur un processus de reconstitution des réserves budgétaires à travers une diminution progressive du ratio dette/PIB. Ceci, parallèlement à la promotion de moteurs de croissance, d’investissements dans les infrastructures, de satisfaction des besoins sociaux et d’une réponse ordonnée aux besoins sécuritaires”.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a lui aussi réagi: ”L’Etat d’Israël se trouve au coeur d’une guerre existentielle, la plus longue et la plus chère de son histoire. Une guerre qui est menée sur plusieurs fronts et qui dure depuis près d’u an. La baisse de la note de crédit est liée à la guerre et aux risques géopolitiques qu’elle crée de manière naturelle. L’économie israélienne est forte et nous la gérons de la bonne manière et avec responsabilité. Les indicateurs économiques montrent une résilience du marché et le fait que nous jouissons d’une confiance élevée sur les marchés. Avec l’aide de Dieu, nous allons gagner la guerre sur tous les fronts, nous restaurerons la sécurité et nous ramènerons le marché sur la voie de la croissance. Nous allons faire passer un budget responsable qui continuera à soutenir l’effort de guerre sur le front et sur l’arrière-front jusqu’à la victoire, tout en préservant le cadre fiscal et en promouvant les moteurs de croissance. Très vite les notes de crédit remonteront”.