Depuis presque 2 ans, Vanessa et moi-même nous sommes prises d’amitié pour Florence, une dame

agée de 80 ans, qui n’est autre que la maman du Dr Touitou…

Nous nous réunissions, toutes les 4, (Vanessa, Florence, Fabienne, une amie qui est la métapélet de

Florence, et moi-même) autour d’un café, d’une partie de scrabble, d’une promenade…

Cela apportait beaucoup de bien à Florence et Philippe z »l le remarquait et nous remerciait sans cesse

mais, dans sa grande générosité et son altruisme, il nous disait: “Vous savez, ma mère n’est pas la seule

personne agée qui a besoin de compagnie! Constituez un club de rencontre pour le 3ème age, ça serait

une grande mitsva!”

Il nous l’avait demandé à plusieurs reprises et nous avait même cité quelques noms de dames qu’il

savait seules et en manque de compagnie…

Cette idée nous avait plu mais, elle était repoussée et reportée à chaque fois, à cause de nos vies

chargées, toutes les 3, mères de familles, et bien occupées b’h…

Mais sa suggestion, je dirais même sa requète, restait malgrè tout dans nos têtes, un peu comme un rêve

qui deviendrait bientôt réalité…

Et puis, le 27 Janvier 2019, notre doc, notre ami, a été rappelé auprès du Créateur car il avait terminé sa

mission… avec succès!

Et nous 3, avons décidé que c’était le moment ou jamais d’enfin créer ce fameux club de rencontres…à

la mémoire de Philippe Eliahou Touitou z »l, bien évidemment puisqu’il était à l’origine de cette

merveilleuse idée…

Et c’est ce qui se passa, assez naturellement, le 06 Février 2019, nous avons ouvert un forum de 10

femmes d’un certain âge, de notre entourage, afin d’organiser une première rencontre…

Les dames, très enthousiastes, répondirent présentes et étaient ravies et préssées de ce premier rendezvous

qui se déroula dans une ambiance très agréable et chaleureuse b »h.

De fil en aiguille, chaque dame a ramené une amie, une voisine, une cousine en quête de compagnie…

et notre club compte à ce jour 26 personnes b »h (Coincidence?!)

Toutes les personnes de l »âge d’or”sont un maillon de la chaîne qui forme la grande famille que nous

sommes devenue…

Une grande amitié s’est créée entre chacune, des liens forts se sont tissés, chaque rencontre est un

véritable moment de bonheur!

Le rendez-vous a lieu un mercredi sur deux, et fait partie des activités que proposent la communauté

Lev ‘Hanoun…



Le programme est assez varié:

9.30, nous prenons le petit-dejeuner toutes ensemble, une tournante est organisée, où une équipe de 2

dames préparent des gâteaux…

10.00, il y a un petit cours de Torah sur la Paracha de la semaine, suivi d’une histoire, c’est le moment

spirituel de la rencontre qui est très apprécié car, nombres d’entres elles, racontent à leur tour, à leurs

petits-enfants, pendant le chabat ce qu’elles ont ecouté…

10.15, nous avons la chance d’assister à un cours d’oulpan donné par l’une des dames, en l’occurrence

Nicole Samak, que nous remercions pour ses talents d’institutrice!

10.30, c’est l’heure de l’activité! Le moment préféré de chacune car ambiance, suspens et fous-rire sont

au rendez-vous!

Les activités sont assez variées, tantôt le loto avec des lots à la clé, tantôt le pictionnary, dessinez, c’est

gagné, tantôt le trivial poursuite, tantôt le quizz avec des gages et des points à remporter, tantôt le

pellerinage au kever Ra’hel, tantôt la sortie au marché, tantôt le karaoké……

Nous essayons de leur offrir un large éventail d’activités et de sorties afin de créer un plaisir nouveau à

chaque entrevue…

12.00, c’est l’heure du repas! Nous commandons à Bon Appetito le repas, (à prix plus que raisonnable et

accessible) qui nous est livré sur place, ou servi en terrasse (suivant la météo)… Un moment convivial

où on discute librement autour d’une table chaleureuse… Un vrai régal!

14.00, la rencontre touche à sa fin, mais nous gardons toutes contact sur notre forum jusqu’au prochain

rendez-vous…

Je suis sûre que Philippe voit notre club, de là où il se trouve, et qu’il en est très fier…

Il nous a donné la force et le courage de nous lancer et de mener à bien ce projet qui apporte

énormément de bonnes choses à des dizaines de personnes…et à nous, les organisatrices, en premier

lieu!

Alors, au nom de tous les membres de l’”âge d’or”, nous te remercions, cher Philippe Eliahou…

Et quant à nous 3, espérons réussir notre mission… avec succès, à ton image!

Pour plus de renseignement ou inscription, veuillez contacter Vanessa: 0546808489