Israël prend très au sérieux la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour de Justice internationale pour ”génocide”.

En effet, cette démarche pourrait contraindre Israël à cesser ses opérations militaires si la Cour lui en donnait l’ordre.

Par conséquent, le Premier ministre Netanyahou a annoncé qu’Israël se présenterait devant la Cour pour se défendre.

Le droit international permet alors à Israël de choisir un des 15 juges qui composeront le tribunal qui jugera de cette plainte. Hier (lundi), une réunion avait lieu chez le Premier ministre pour discuter de cette plainte et des manières d’y répondre. Un des noms avancés pour représenter Israël est celui d’Alan Dershowitz, professeur de droit à la renommée internationale.

Un responsable israélien a souligné: ”Israël fait partie des fondateurs de la cour de justice internationale dans les années 50, en raison des crimes de la Shoah. Aujourd’hui, il y en a qui essaient de nous accuser de génocide, alors que c’est le Hamas qui l’a perpétré de manière organisée et maintenant on essaie de renverser la situation”.

Tsahi Hanegbi, le directeur du conseil de sécurité nationale, a expliqué pourquoi Israël se présenterait devant la Cour internationale: ”L’Etat d’Israël est signataire de la convention contre le génocide depuis des dizaines d’années, nous ne boycotterons pas l’audience. Nous nous y présenterons et nous repousserons cette accusation absurde qui constitue une diffamation”.

Hanegbi a ajouté: ”Le peuple juif a vécu dans sa chair plus que n’importe quel autre peuple, ce qu’est un génocide. Six millions des nôtres ont été massacrés avec une cruauté sans nom. Cette même cruauté était à l’oeuvre contre les citoyens israéliens le 7 octobre. Mais cette fois nous avons les moyens de nous défendre contre ceux qui veulent nous exterminer. L’accusation ridicule contre les droits de la victime à se défendre est une honte, nous attendons de tous les Etats civilisés qu’ils soient scandalisés comme nous”.

Plusieurs discussions ont déjà eu lieu, dans différents forums, en Israël pour mettre au point la bonne stratégie de défense. L’armée, le ministère des Affaires étrangères, le conseil de sécurité nationale et le ministère de la Justice sont impliqués dans ces discussions.

Les débats devant la Cour de Justice Internationale dureront entre 4 et 6 ans sur la plainte de l’Afrique du Sud. Mais dans un peu plus d’un mois, la Cour doit statuer sur un ordre provisoire de suspension des actions militaires israéliennes suite à cette plainte et à son examen. C’est lors de cette audience qu’Israël devra se défendre pour éviter qu’un tel ordre ne soit donné.

Israël va tenter de mobiliser d’autres pays contre l’Afrique du Sud dans cette affaire. Par ailleurs, les autorités israéliennes possèdent des éléments solides à présenter contre cette plainte.

La plainte a été portée à la connaissance d’Israël vendredi dernier. Dimanche matin, en ouverture du conseil des ministres, le Premier ministre Netanyahou a tenu à transmettre un message à l’Afrique du Sud: ”Non, nous ne commettons pas de génocide. C’est un mensonge. Celui qui commet un génocide est le Hamas, qui nous aurait tous assassinés s’il l’avait pu. En revanche, Tsahal agit avec éthique et fait tout pour éviter de toucher des civils que le Hamas utilise comme boucliers humains. Afrique du Sud, et tous ceux qui nous critiquent: où étiez-vous quand des millions de personnes ont été massacrées et expulsées de chez elles en Syrie, au Yémen? Vous n’étiez pas là, tout ce que vous faites maintenant n’est que mensonge. Nous continuerons notre guerre défensive, la plus juste et la plus éthique qui soit”.