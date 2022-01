L’affaire Haïm Walder divise le monde religieux

Les révélations sur les graves agissements présumés de l’écrivain et éducateur Haïm Walder, puis son suicide, divisent les rabbanim du monde religieux et surtout orthodoxe. Face au beit-din Takana dirigé par le rav Shemouel Eliyahou, grand rabbin de Safed, qui a recueilli de nombreux témoignages, se sont élevés des rabbanim du monde orthodoxe, certains de premier plan, qui accusent ce forum d’avoir « mis la charrue avant les boeufs », voire de s’être livré à des calomnies et à de la médisance, certains accusant même ce tribunal d’avoir la mort de Haïm Walder sur la conscience. Une partie d’entre eux emploie même des arguments de halakha pour estimer que l’affaire n’aurait pas dû être révélée à ce stade.

L’un des rabbanim qui été l’un des plus virulents envers le rav Eliyahou a été le rav Tsvi Tau, directeur de la yeshiva sioniste-orthodoxe Har Hamor. Lors d’un cours dispensé à ses élèves, il a accusé le rav Shemouel Eliyahou « d’avoir franchi toutes les limites depuis l’affaire du rav Sheinberg » et « de s’être livré à du maccarthysme ». Il a considéré que les accusations dont a fait l’objet Haïm Walder étaient « fabriquées » et qu’elles étaient « purs mensonges et bluff ». Il a également qualifié le beit-din du rav Eliyahou de « grosse rigolade ».

Le rav Tau a attribué la publication des témoignages contre Haïm Walder à ses prises de position contre le système judiciaire : « Ils en ont attrapé un qui publie des critiques acérées contre l’ancien président de la Cour suprême Prof. Aharon Barak et ils ont voulu se venger sur lui et le détruire ».

Par respect, le rav Shemouel Eliyahou n’a pas voulu entamer une guerre ouverte contre le rav Tau mais a préféré réagir de manière constructive face à cette attaque frontale. Des membres du forum Takana ainsi que des représentants du rav Eliyahou devaient se rendre samedi soir auprès du rav Tau pour lui présenter des témoignages douloureux qui se sont accumulés, constituant des preuves de la culpabilité de Haïm Walder. A l’heure de la publication de ces lignes, on ne sait pas si cette rencontre a effectivement eu lieu.

Vendredi, le président de Hatziyonout Hadatit, Betzalel Smotritch, a adressé un message de soutien au rav Shemouel Eliyahou et l’a félicité pour « son courage, son leadership et son sens des responsabilités ». « Le rav Eliyahou a fait passer un message clair et net, que je partage, pour dire que les victimes ne sont pas seules », a notamment déclaré le député. Même message de la députée du même parti, Michal Woldiger : « L’attitude du rav Eliyahou constitue un soutien sans failles aux victimes et un pas important dans le combat contre ces phénomènes ».

