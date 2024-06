Arié King, adjoint au maire de Jérusalem en charge de l’entretien de la ville, a décidé de sanctionner la France pour son boycott des entreprises israéliennes au salon Eurosatory.

Dans la lettre que King a envoyé au directeur du département de l’entretien de la municipalité, il écrit: ”Compte-tenu de l’attitude perfide et anti-israélienne d’Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, Président de la France, qui a pris des décisions dont le but est de nuire à l’Etat d’Israël et à l’industrie israélienne, je vous demande d’ordonner aux employés du département de l’entretien de la municipalité de Jérusalem, d’arrêter sur le champ, le service de ramassage des ordures du bâtiment du consulat de France, rue Paul Emile Botta”.

King demande aussi de donner l’instruction à la société GreenNet qui s’occupe du traitement des déchets de la ville de Jérusalem de ne pas accepter les déchets provenant du consulat français. En outre, il demande que le balayage et le jardinage ne soit pas effectués par les employés municipaux autour du bâtiment du consulat.

King ajoute: ”En tant que municipalité de la capitale d’Israël nous n’avons pas le droit de rester les bras croisés devant les décisions du Président français qui a décidé de se tenir du côté de l’organisation terroriste du Hamas. Nous n’avons pas le droit d’ignorer une décision du gouvernement de gauche progressiste français qui veut nuire à l’industrie israélienne, à la liberté de commerce et à la source de revenu de nombreux Israéliens, dont beaucoup d’habitants de Jérusalem”.