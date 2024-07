00:00 – Le Journal De La Matinée Du 9 Juillet 2024 Liberman appelle à l’alyah des Juifs de France. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 9 Juillet 2024 04:27 – L’invité de la rédaction du 9 Juillet 2024 : Le Rabbi de Loubavitch: Son Impact et Sa Personnalité Hors Normes Michel Allouche et le rav Mendel Matusof, rav du Beth Habad de Florentine évoquent le souvenir du Rabbi de Loubavitch à l’occasion du 30ème anniversaire de sa disparition(Guimel Tamouz): Michel Allouche: Nous sommes nostalgique du Rabbi. Son leadership nous manque mais il reste toujours présent sur la voie de la Guéoula. Rav Mendel Matusof: Le Rabbi avait l’envergure de Moché Rabbénou. Il reste le Rabbi de notre génération même 30 ans après! 26:40 – La Revue De La Presse Du 9 Juillet 2024 L’imminence des conclusions de l’enquête de Tsahal sur les carences du 7 octobre à Beeri. Les commentaires autour des résultats des élections en France. Le 30ème anniversaire de la disparition du Rabbi de Loubavitch. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 9 Juillet 2024 32:47 – L’invité de la rédaction du 9 Juillet 2024 : “Je serais le cauchemar de LFI à l’Assemblée” Caroline Yadan, élue député des Français de l’étranger dans la 8ème circonscription: ” Je remercie ceux qui ont permis mon élection. Aujourd’hui à l’Assemblée Nationale je suis la référente sur la lutte contre l’antisémitisme et pour Israel. Et je serais le cauchemar de LFI et je ferais entendre ma voix! C’est ma mission aujourd’hui!”