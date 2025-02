00:00 – Le Journal de la matinée du 9 février 2025 Trois otages libérés dans un état de santé préoccupant C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 9 février 2025.

05:25 – L’invité de la rédaction du 9 février 2025 : Les images d’hier rappellent à beaucoup d’Israéliens celles de la Shoah! Shlomo Balzam, historien de la Shoah et guide à Yad Vashem nous livre son ressenti après les images du retour des trois otages, particulièrement affaiblis: « Depuis le début de la guerre, les comparaisons nous ramènent à la Shoah. Le cynisme du Hamas tel qu’on l’a vu hier, rappelle pour beaucoup de rescapés les événements de la Shoah! »

17:56 – La Revue de presse du 9 février 2025 - Les manchettes des quotidiens et des sites consacrées à la libération des trois otages. - Les nombreux commentaires autour de cette libération et de l’état de santé de ces otages - La vidéo menaçante de l’Egypte. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haik ce 9 février 2025.

24:35 – L’invité de la rédaction du 9 février 2025 : »Le déplacement est la seule solution réaliste pour Gaza! » Haïm Berkovitch, coordinateur, Israel is forever, de retour d’une semaine de rencontres à Washington, en marge des entretiens Trump-Netanyahou : « Après les propos de Trump, on comprend que le déplacement de population, c’est la seule solution envisageable pour la Bande de Gaza! Le Hamas ne pourra plus contrôler la population gazaouie! »

37:20 – L’invité de la rédaction du 9 février 2025 : Célébrer la joie d’une Bar Mitzva en pleine guerre! André Derhy, président de la FASF (Fédération des Associations Sépharades de France) à l’occasion de la cérémonie de Bar Mitzva qu’il organise demain à Jérusalem: « Chaque année la FASF organise cette cérémonie pour une cinquantaine de Bar-Mitzva. Cette année en raison de la guerre nous avons doublé notre projet et nous réunirons une centaine de jeunes demain au Kotel »!