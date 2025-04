00:00 – Le Journal de la matinée du 9 avril 2025 La Cour Suprême suspend le limogeage de Ronen Bar jusqu’au 20 avril C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 9 avril 2025.

05:01 – L’invité de la rédaction du 9 avril 2025 : »Les juges ne sont pas les ennemis du peuple » Me Philippe Koskas, juriste qui commente la tension hier durant l’audience de la Cour Suprême et sa décision : “ Nous n’avons qu’une justice et qu’une police. Il ne faut pas ecraser le système judiciaire. Ni considérer les juges comme les ennemis du peuple comme le pensent certains élus israéliens! Cela déchire le tissu de la société israélienne”

21:52 – La Revue de presse du 9 avril 2025 La Cour Suprême appelle le gouvernement a trouver un compromis dans le dossier Ronen Bar. Commentaires La rencontre Trump-Netanyahou. Comment Israël espère canaliser les pourparlers entre Washington et Téhéran. Arié Derhy menace de quitter le gouvernement Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 9 avril 2025

28:25 – L’invité de la rédaction du 9 avril 2025 : »Les négociations vont échouer et l’on ira vers une offensive contre l’Iran » Pr Emmanuel Navon, université Tel Aviv et chercheur à l’institut de Jérusalem pour les Etudes stratégiques qui commente l’annonce par Trump de négociations directes avec les Iraniens: ”L’Iran est déjà un pays au seuil de l’arme nucléaire. Cette annonce entend prouver que Trump a tout fait pour parvenir à un accord avec les Iraniens. Il n’y aura pas d’accord et l’on ira alors vers une opération militaire contre les infrastructures nucléaires iraniennes!”