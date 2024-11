0:00 – Le Journal de la matinée du 8 novembre 2024 Pogrom anti-israélien dans les rues d’Amsterdam C’est le grand titre du journal de Olivier Granilic ce 8 novembre 2024.

05:22 – L’invité de la rédaction du 8 novembre 2024 : Israël et la guerre des civilisations L’expression “guerre des civilisations” est fréquemment utilisée depuis le début du conflit avec le Hamas et le Hezbollah, que ce soit par le Premier ministre israélien ou le président Macron. Mais quelle est véritablement la signification de cette notion et quel rôle Israël joue-t-il dans cette confrontation ? Le Rav Oury Cherki nous apporte des éléments de réponse.

16:56 – La Revue De La Presse Du 8 novembre 2024 Pogrom anti-israélien dans les rues d’Amsterdam Israël Katz est le nouveau ministre de la Défense. Incident diplomatique au cours de la visite du ministre français des Affaires étrangères. Retrouvez la revue de presse de Olivier Granilic ce 8 novembre 2024