00:00 – Le Journal De La Matinée Du 8 Juillet 2024 Tractations en vue d’un accord sur les otages C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 8 Juillet 2024 04:18 – L’invité de la rédaction du 8 Juillet 2024 : Il n’y a pas d’avenir pour les Juifs en France Invité de la rédaction: David Saada, ecrivain, ancien directeur général du FJSU réagit aux résultats des élections en France sous le prisme de la communauté juive: ” Melenchon est un opportuniste qui tient des propos antisémites et antisionistes . Apres un tel résultat je considère qu’il n’y a pas d’avenir pour les Juifs en France!” 17:42 – La Revue De La Presse Du 8 Juillet 2024 Les tractations autour d’un accord sur la libération des otages. Dans certaines conditions les orthodoxes pourraient accepter de s’enrôler Les résultats des elections en France sont en une des quotidiens et des sites israéliens Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 8 Juillet 2024 23:58 – L’invité de la rédaction du 8 Juillet 2024 : Difficile de former des coalitions avec un système majoritaire Invité de la rédaction: Michel Taubmann, journaliste, écrivain qui commente les résultats des Législatives en France: “On a critiqué en Israël le système électoral à la proportionnelle mais la on voit un système majoritaire qui se retrouve dans une situation inédite qui oblige à former des coalitions comme dans le proportionnel”.