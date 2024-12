00:00 – Le Journal de la matinée du 8 décembre 2024 : Historique: la chute du régime d’Assad en Syrie! C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 8 décembre 2024.

04:56 – L’invité de la rédaction du 8 décembre 2024 : Un événement historique qui aura des répercussions stratégiques Dr Elie Karmon, chercheur à l’INSS, université Reichman sur la chute du régime d’Assad: “C’est un événement historique. La victoire des rebelles est fulgurante et c’est une surprise. Cet événement va avoir des conséquences importantes sur le positionnement stratégique des divers acteurs régionaux!”

26:45 – La Revue de presse du 8 décembre 2024 Les derniers développements en Syrie. Commentaires La vidéo de Matan Zangauker, et la probabilité d’un accord sur la libération des otages L’éditorial de Myriam Edelson sur le naufrage européen. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 8 décembre 2024.

32:27 – L’invité de la rédaction du 8 décembre 2024 : Le Hamas tente de s’implanter en Europe… Invité de la rédaction: Vincent Chebat, directeur du département francophone de NGO Monitor: ”Nous avons découvert qu’une organisation de lobby basée en Turquie et financée par Erdogan et en étroite relation avec le Hamas avait décidé d’étendre ses liens avec l’Europe et avait pour cela contacté des parlementaires européens pour créer un réseau de lobbies anti-israéliens !”.