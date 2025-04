00:00 – Le Journal de la matinée du 8 avril 2025 Donald Trump annonce des négociations directes avec l’Iran C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 8 avril 2025.

04:44 – L’invité de la rédaction du 8 avril 2025 : Trump annonce la tenue de pourparlers directs avec l’Iran Myriam Shermer, politologue à propos de la rencontre entre Netanyahou et Trump hier soir et de l’annonce de pourparlers directs entre Téhéran et Washington: ”Trump a été élu pour terminer les guerres, pas pour les commencer. Et il doit satisfaire une partie de son électorat qui est farouchement opposé à Israël et même foncièrement antisémite!”

25:39 – La Revue de presse du 8 avril 2025 La rencontre au sommet entre Trump et Netanyahou à Washington Les révélations sur le chef du département juif du Shin Bet 18 mois de guerre. Commentaires Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 8 avril 2025