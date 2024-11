0:00 – Le Journal de la matinée du 7 novembre 2024 Trump : 47ème président des Etats -Unis C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 7 novembre 2024.

04:21 – L’invité de la rédaction du 7 novembre 2024 : ”Netanyahou a le droit de limoger son ministre de la Défense”. YomTob Kalfon, ancien député à propos du limogeage de Yoav Gallant: ”Netanyahou est Premier ministre et il a le droit de limoger ses ministres. La question est de savoir pourquoi il a limogé Gallant: si c’est a cause de divergences sur la gestion de la guerre, sa décision est légitime. Si c’est pour des calculs politiques alors on peut comprendre les critiques!”

23:06 – La Revue de presse du 7 novembre 2024 Trump redevient président des Etats-Unis. Commentaires et analyses. Les réactions au limogeage de Yoav Gallant par Binyamin Netanyahou. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 7 novembre 2024

29:14 – L’invité de la rédaction du 7 novembre 2024 : ”Nous avons un véritable ami à la Maison Blanche”. Avi Pazner, ancien ambassadeur d’Israël à Paris commente la réélection de Donald Trump: ” Trump est un véritable ami d’Israël . Il l’a prouvé en reconnaissant Jérusalem. Nous avons un ami à la Maison Blanche!”