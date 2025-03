00:00 – Le Journal de la matinée du 7 mars 2025 Nouvelle proposition américaine pour libérer des otages C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 7 mars 2025.

05:06 – L’invité de la rédaction du 7 mars 2025 : Israël et la realpolitik de Trump : entre inquiétude et opportunités Le Pr Emmanuel Navon, directeur général d’ELNET Israël, analyse la nouvelle diplomatie de Trump : bien qu’il ne se fasse aucune illusion sur les intentions de l’Iran, il semble néanmoins vouloir restaurer une certaine légitimité à Poutine dans le cadre d’un règlement du conflit ukrainien.

22:14 – La Revue de presse du 7 mars 2025 – L’ultimatum de Trump. Le plan américain et les tensions entre Israël et l’administration Trump - Le plan offensif du nouveau patron de Tsahal et son discours de victoire - Les éditoriaux de la presse israélienne: Laly Derai plaide pour une commission d’enquête consensuelle Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 7 mars 2025.