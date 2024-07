00:00 – Le Journal De La Matinée Du 7 Juillet 2024 Vers un accord sur la libération des otages? C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 7 Juillet 2024 03:57 – L’invité de la rédaction du 7 Juillet 2024 : Pour Israël l’attaque est la seule solution dans le Nord, pas la défense Col(rés.) Meir Dahan qui fait le point sur la situation sécuritaire sur les divers fronts et en particulier sur le front Nord:”Au Nord la solution est une attaque massive, pas la défensive. La Défense n’a jamais été une solution malgré le Dôme de fer. Il n’y a que l’attaque qui apportera une solution!” 21:01 – La Revue De La Presse Du 7 Juillet 2024 9 mois de guerre, et l’espoir d’un accord sur la libération des otages. Commentaires L’élection d’un nouveau président en Iran et son impact sur Israël La mort d’un héros célèbre, le para israélien de la célèbre photo du 7 juin 1967. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 7 Juillet 2024 27:50 – L’invité de la rédaction du 7 Juillet 2024 : Crise de leadership en Israël, malgré des circonstances d’exception Prof Denis Charbit, de l’université ouverte autour de la crise de leadership dans les régimes occidentaux et en particulier en Israël: Il y a deux paramètres dans lesquelles le leader se distingue: par son charisme et son magnétisme comme le disent certains à propos de Netanyaou, et par les circonstances d’exception, comme De Gaule en juin 1940. Malheureusement en Israël les circonstances sont là mais le leader n’y est pas!”