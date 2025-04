00:00 – Le Journal de la matinée du 7 avril 2025 Le Hamas tire 20 roquettes vers Ashkelon hier soir. 10 blessés C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 7 avril 2025.

04:45 – L’invité de la rédaction du 7 avril 2025 : Des déclarations qui salissent la réputation des habitants juifs! Shraga Blum, habitant du Gouch Etsion sur les declarations scandaleuses du chef du département juif du Shin Bet: “Ces déclarations salissent l’image des habitants juifs de Judée Samarie qui à l’étranger sont considérés comme des terroristes juifs!”

19:40 – La Revue de presse du 7 avril 2025 La rencontre au sommet entre Trump et Netanyahou à Washington Les révélations sur le chef du département juif du Shin Bet 18 mois de guerre. Commentaires Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 7 avril 2025.

25:58 – L’invité de la rédaction du 7 avril 2025 : Après 18 mois de guerre, un bilan et des sentiments! Dr Eric Setton, directeur du Hertzlya Médical Center et ancien commandant dans l’unité de sauvetage de Tsahal 669 qui se souvient de ses sentiments marquants 18 mois après le début de la guerre: “ J’avais eu après le 7 octobre un profond sentiment de honte face à l’absence de Tsahal mais ensuite j’ai ressenti une fierté et de l’espoir en servant aux cotés de réservistes issus de toute la société israélienne!”