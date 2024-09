00:00 – Le Journal De La Matinée Du 6 septembre 2024 Le Hamas publie une nouvelle vidéo C’est le grand titre du journal de Olivier Granilic ce 6 septembre 2024.

05:15 – L’invité de la rédaction du 6 septembre 2024 :Voyage au coeur du Hamas Immédiatement après le 7 octobre, le journaliste et écrivain Mohamed Sifaoui a entrepris d’écrire un livre sur l’organisation terroriste Hamas. Habitué des enquêtes de ce type, il a analysé en profondeur la charte du Hamas, étudié son histoire et ses fondateurs pour mieux comprendre les événements survenus en Israël le jour de Simhat Torah. Ses conclusions saisissantes sont rassemblées dans un ouvrage destiné à être lu par le plus grand nombre, et en particulier par les dirigeants mondiaux. Hamas, plongée au cœur d’un groupe terroriste, ce livre est publié aux éditions du Rocher.

29:37 – La Revue De La Presse Du 6 septembre 2024 Les négociations pour la libération des otages sont toujours bloquées. L’Iran a utilisé des criminels pour tenter de s’en prendre à des Israéliens et des Juifs en Europe. Nouvelle fierté israélienne aux Jeux paralympiques de Paris. Retrouvez la revue de presse de Olivier Granilic ce 6 septembre 2024.