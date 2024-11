0:00 – Le Journal de la matinée du 6 novembre 2024 Donald Trump réélu. Gallant limogé C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 6 novembre 2024.

05:54 – L’invité de la rédaction du 6 novembre 2024 : L’élection de Trump est une excellente nouvelle pour Israël Guy Millière écrivain, conservateur et soutien de Donald Trump:” L’arrivée de Trump à la Maison Blanche est une excellente nouvelle pour Israël qui aura les mains libres pour en finir avec le Hamas et le Hezbollah. Et pour asphyxier l’Iran!”

14:54 – L’invité de la rédaction du 6 novembre 2024 : Le parti Démocrate doit procéder à son examen de conscience Bruno Grandsard, parti Démocrate, ex-candidat aux primaires à NY: “Après l’échec de Harris, le parti démocrate doit régler ses comptes et neutraliser le poids trop important de son aile gauche! ”

24:42 – La Revue de presse du 6 novembre 2024 Le limogeage de Gallant: les manchettes et les explications Limogeage de Gallant: les éditoriaux et analyses. Donald Trump réélu président des Etats-unis Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 6 novembre 2024

31:06 – L’invité de la rédaction du 6 novembre 2024 : Netanyahou a limogé Gallant car il menait une politique autonome Nissim Slama, membre du Likoud à propos du limogeage de Yoav Gallant sur fond de loi sur l’enrôlement des élèves des yéchivot: “Le gouvernement est dépendant des orthodoxes. Si l’opposition entrait dans le gouvernement, elle neutraliserait le poids politique des orthodoxes mais au lieu de cela, elle s’oppose…!”

41:35 – L’invité de la rédaction du 6 novembre 2024 : Trump n’instaurera pas de pouvoir autoritaire à la Maison Blanche Michel Gurfinkiel, spécialiste des Etats-unis, commente à chaud la victoire de Donald Trump: Les scénarii d’une prise de pouvoir autoritaire de Trump aux Etats-Unis relèvent totalement du fantasme. Si Trump faisait la moindre démarche en ce sens, il serait arrêté!”