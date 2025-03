00:00 – Le Journal de la matinée du 6 mars 2025 Donald Trump rencontre des ex-otages israéliens C’est le grand titre du journal d’Olivier Granilic ce 6 mars 2025.

05:08 – L’invité de la rédaction du 6 mars 2025 : »Ne plus se taire face à l’antisémitisme » En découvrant la Shoah à travers un livre, Céline Pina a pris la mesure des atrocités nazies et de ses menaces. Depuis le 7 octobre, elle refuse de se taire et s’engage sans relâche contre toutes les formes d’antisémitisme. Au micro d’Olivier Granilic, elle évoque les provocations de Rima Hassan, le danger que représente LFI et la crainte d’une cinquième colonne infiltrée au cœur de la nation, une menace qui suscite l’inquiétude au sein même du pouvoir.

29:42 – La Revue de presse du 6 mars 2025 L’ultimatum de Trump au Hamas. Le ministre de la justice veut limoger la conseillère juridique du gouvernement. Nomination au sein de l’état major de Tsahal par le nouveau chef des armées. Retrouvez la revue de presse d’Olivier Granilic ce 6 mars 2025.

36:36 – L’invité de la rédaction du 6 mars 2025 : Vers une reprise progressive des relations avec le Maroc Marie-Lyne Smadja s’est récemment rendue au Maroc en tant que diplomate civile du ministère des Affaires étrangères. Elle évoque ses échanges avec des proches du roi et espère une reprise progressive de la normalisation avec Israël. Les vols directs entre les deux pays devraient reprendre après le Ramadan.