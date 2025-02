00:00 – Le Journal de la matinée du 6 février 2025 Rencontre au sommet entre Trump et Netanyahou C’est le grand titre du journal de Daniel Haik ce 6 février 2025.

04:49 – L’invité de la rédaction du 6 février 2025 : La proposition Trump : »un coup dur porté aux familles d’otages ». Le Pr Denis Charbit, professeur à l’université ouverte, sur le plan Trump: » Cette proposition Trump est le plus mauvais coup porté aux familles d’otages. On aurait pu reporter cette initiative d’un mois ou deux car le Hamas risque de se durcir et d’empêcher la libération des otages! »

19:22 – La Revue de presse du 6 février 2025 - Les manchettes consacrées au plan Trump. Commentaires - Le témoignage de Merav Gonen Lechem sur la détention de sa fille Romy, libérée il y a 3 semaines. - Le mauvais temps: des records pour les bourrasques israéliennes! Retrouvez la revue de presse de Daniel Haik ce 6 février 2025.

24:42 – L’invité de la rédaction du 6 février 2025 : Les défenseurs de la pensée unique face à la créativité de Trump. Le député (Likoud) Boaz Bismuth à propos du plan Trump: »Les détenteurs de la pensée unique sont embarrassés par la proposition de Trump et répètent la solution à deux Etats. Trump réfléchit autrement et lorsque l’on analyse son plan on comprend qu’il est loin d’être mauvais ! «