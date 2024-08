00:00 – Le Journal De La Matinée Du 6 Août 2024 Iran : Vers une riposte “modérée”? C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 6 Août 2024

04:37 – L’invité de la rédaction du 6 Août 2024 : Israël n’est pas seul face aux menaces iraniennes Boaz Bismuth,député Likoud réagit a l’attente prolongée d’une offensive iranienne contre Israël: ” Israël ne va pas rester les bras croisés. Israël n’est pas seul. Il est soutenu par une partie de la communauté internationale. Il y a l’Iran mais aussi le Hezbollah plus proche et plus menaçant. Nous sommes prêts à faire face aux menaces!”

15:52 – La Revue De La Presse Du 6 Août 2024 -Les commentaires autour de l’attente prolongée d’une offensive iranienne – L’ONU reconnait partiellement l’implication de fonctionnaires de l’UNWRA dans les massacres du 7.10 -La photo de la victoire pour la Dr Illaï Golan… Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 6 Août 2024

22:38 – L’invité de la rédaction du 6 Août 2024 : La communauté internationale ne permet pas à Israël de se défendre Or Yissahar, chef du Dpt des recherches au sein de l’association des Bit’honistes: ”Quoi qu’Israël fasse, il sera l’objet de vives critiques de la part de la communauté internationale. Même alors que nous gérons une guerre existentielle à Gaza, on nous accuse de génocide . De facto, la communauté internationale ne veut pas permettre à Israël de se défendre!”