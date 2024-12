00:00 – Le Journal de la matinée du 5 décembre 2024 Daniel Hagari sermonné pour ses propos “politiques” C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 5 décembre 2024.

05:12 – L’invité de la rédaction du 5 décembre 2024 : ”Yaalon alimente la chaudière des Islamistes et des extrémistes de gauche” Arié Bensemhoun, directeur général Elnet-France réagit aux propos de Moché Yaalon sur l’épuration ethnique à laquelle Tsahal se livrerait à Gaza et mesure les dégâts que de tels propos causent à l’image d’Israël à l’étranger: “Avec de tels propos mensongers et infamants, Yaalon alimente la haine d’Israël et des Juifs en Occident et alimente la chaudière des islamistes et des extrémistes de gauche!”

20:04 – La Revue de presse du 5 décembre 2024 L’affaire des propos “politisés” d’Hagari. Commentaires. Les réservistes vont recevoir des avantages financiers conséquents La crise politique en France intéresse les médias israéliens Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 5 décembre 2024.

25:42 – L’invité de la rédaction du 5 décembre 2024 : La Turquie est trop hostile à Israël pour jouer les médiateurs Rémi Daniel, chercheur à l’INSS et spécialiste de la Turquie sur l’actuel positionnement de la Turquie: ”La Turquie a proposé sa médiation dans le dossier des otages. Mais son positionnement est tellement pro-Hamas que ni Israël, ni les Etats-Unis ne peuvent l’accepter! Le fait qu’Israël préfère parler avec le Quatar prouve à quel point le fossé entre Jérusalem et Ankara est profond! ”