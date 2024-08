00:00 – Le Journal De La Matinée Du 5 Août 2024 Attente en Israël en perspective d’une attaque iranienne. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 5 Août 2024

04:45 – L’invité de la rédaction du 5 Août 2024 : Les généraux n’ont pas encore tiré les leçons du 7 octobre Commandant(rés.) Nissim Slama, en permission d’un service de réserve à Gaza déplore la différence de perception entre ce qui se passe à Gaza et le message que les dirigeants diffusent:” Les responsables militaires israéliens n’ont pas encore compris que les Arabes ne pensent pas comme nous. Même après le 7 octobre la “conception” est la même:ils pensent encore que les Palestiniens sont prêts à vivre à nos cotés! C’est fou!”

17:38 – La Revue De La Presse Du 5 Août 2024 Les divergences de vues entre Netanyaou et Tsahal sur un accord de libération des otages. Commentaires Les menaces iraniennes et l’attente des Israéliens. Commentaires Les 9 jours d’Av: balayer le désespoir et promouvoir le Bien. Edito. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 5 Août 2024

24:09 – L’invité de la rédaction du 5 Août 2024 : Rester en contact étroit avec sa compagnie aérienne Me David Sprecher, avocat international,cabinet AYR spécialiste des transports aériens à propos de l’annulation des vols de dizaines de compagnies aériennes: ” Outres les compagnies aériennes israéliennes, Air France et Transavia continuent leur liaisons vers Israël. Il faut que les passagers restent en contact avec leur compagnie aérienne!”