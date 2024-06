00:00 – Le Journal De La Matinée Du 30 juin 2024 Entre Gaza et le Nord: Tsahal hésite C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 30 juin 2024 04:34 – L’invité de la rédaction du 30 juin 2024 : Un grand potentiel pour un parti de centre droite Benjamin Laschkar , membre du parti Nouvel Espoir(Guidéon Saar) commente les derniers sondages qui confirment la percée d’un puissant mouvement de Droite modéré: ” 75 a 80 mandats dans le public israéliens se définissent à droite. Il y a un grand potentiel pour un électorat qui ne veut plus de la coalition actuelle. Ensuite tout dépendra de la capacité de Saar, Liberman, Benett et Yossi Cohen a composer ensemble!” 15:32 – La Revue De La Presse Du 30 juin 2024 Les hésitations israéliennes entre fin de conflit à Gaza et possible embrasement au Liban Une initiative stratégique de l’Autorité Palestinienne… Après le débat Trump-Biden, est ce que le président doit retirer sa candidature? Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 30 juin 2024 22:33 – L’invité de la rédaction du 30 juin 2024 : Tant que Biden n’est pas écarté il conserve les pleins pouvoirs Michel Gurfinkiel, journaliste et écrivain, spécialiste du dossier américain commente le débat Biden-Trump: ” Tant que Biden n’est pas soit déclaré incapable soit mis hors jeu de la campagne, il conserve les pleins pouvoirs en tant que président des Etats-unis y compris le feu nucléaire! “