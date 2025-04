00:00 – Le Journal de la matinée du 30 avril 2025 L’Etat d’Israël se souvient de ses héros et se recueille à l’unisson C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 30 avril 2025.

05:54 – L’invité de la rédaction du 30 avril 2025 : Pleurer et rire en même temps… Yaelle Farhi, tante du sergent chef Nadav Issahar Farhi tué au combat dans la bande de Gaza le 23 décembre 2023 témoigne et partage ses sentiments depuis que sa famille a été endeuillée: “ Avec la mort de Nadav; j’ai appris durant cette année que l’on peut pleurer et rire en même temps avec le même oeil!”

16:21 – La Revue de presse du 30 avril 2025 Les manchettes des quotidiens partagées entre le Yom Hazikaron et le Yom Haatzmaout L’appel à l’unité de la nation lancé par le président Hertzog Les éditoriaux qui évoquent la Journée du Souvenir mais aussi le 77ème anniversaire de l’Etat d’Israël Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 30 avril 2025.

22:11 – L’invité de la rédaction du 30 avril 2025 : »Nahman est omniprésent. Il me donne la force de me relever » Johanna Hertz, veuve du sergent chef Nahman Nadav Hertz, tombé au combat, il y a un an le 6 mai 2024 parle de son mari et de cette journée particulière du Yom Hazikaron: “Pour moi , chaque journée est un Jour du souvenir. Chaque jour je me rends compte de l’absence de Nahman car lui était très présent. Et lorsque je repense à lui je me dis qu’il n’aurait pas voulu me voir à terre. Et c’est la même chose pour le Am Israël. Il tombe mais il se relève!”

37:33 – L’invité de la rédaction du 30 avril 2025 : Reconnaissance du statut des victimes juives du terrorisme en Diaspora Ygal Palmor, directeur du département des relations internationales de l’Agence Juive qui détaillent une initiative du gouvernement israélien et de l’Agence juive de reconnaitre officiellement le statut de victimes du terrorisme qui sont juives mais pas israéliennes.