00:00 – Le Journal de la matinée du 3 mars 2025 Israël suspend l’aide humanitaire et durcit le ton envers le Hamas C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 3 mars 2025.

05:15 – L’invité de la rédaction du 3 mars 2025 : »Trump aime Israël et il ne lui fera jamais ce qu’il a fait a Zelensky ». Boaz Bismuth, député du Likoud, à propos des difficultés de transition entre la phase 1 et la phase 2 de l’accord, ainsi que du clash entre Zelensky et Donald Trump, qu’il connaît bien : ‘Dans cent ans, on continuera à parler de cette scène. Et dans les cours de relations internationales, elle sera étudiée comme le début d’un nouvel ordre mondial. Le monde change, et il faut changer avec lui !' »

17:46 – La Revue de presse du 3 mars 2025 – Les pressions sur le Hamas. Commentaires et analyses. - L’amitié inattendue entre Shely Chem Tov, mère de l’ex-otage Omer et la fille d’Arié Derhy - Les américains pourraient se retirer de la cour internationale de la Haye Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 3 mars 2025.

24:34 – L’invité de la rédaction du 3 mars 2025 : Le clash a un impact sur les communautés juives d’Europe de l’Est Dr Dov Maïmon, chercheur au JPPI, sur l’impact du clash entre Trump et Zelensky sur les communautés juives ukrainiennes, russes et américaines : ‘Ce clash a déjà des implications sur les communautés juives d’Europe, d’Ukraine et de Russie ! Ces communautés sont, en quelque sorte, le canari dans la mine.' »