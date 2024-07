00:00 – Le Journal De La Matinée Du 3 Juillet 2024 Netanyahu rencontrera Biden à Washington C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 3 Juillet 2024 03:54 – L’invité de la rédaction du 3 Juillet 2024 : On ne me fera pas taire pour Israël Meyer Habib candidat de la 8ème circonstription des Français de l’étranger en perspective du second tour des Législatives: “Personne ne me fera taire pour la défense des valeurs de l’Etat d’Israël, du judaïsme et de la Torah qui sont mes valeurs. C’est pour cela que je suis à l’Assemblée Nationale. Je ne serais pas toute ma vie député mais je conserve une voix extrêmement forte qui a porté dans l’hémicycle. Le transfert de l’ambassade à Jérusalem est le combat de ma vie. C’est ce que j’attendais de la “Macronie” et de sa candidate!” 22:55 – La Revue De La Presse Du 3 Juillet 2024 Comment Tsahal se prépare à la 3ème phase des combats à Gaza Les Saoudiens veulent un accord avec Biden plus que la normalisation Idan Amédi, héros des combats, reprend sa guitare et chante. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 3 Juillet 2024 28:34 – L’invité de la rédaction du 3 Juillet 2024 : Si Israël se montre fort, alors les nations le respecteront Rav Eliaou Zini, Roch Yechivat Or Vishoua à Haïfa qui a envoyé une lettre virulente de reproches au gouvernement pour sa politique trop clémente envers le Hamas: “le rav ‘Harlap disait avec justesse que lorsque le peuple juif se sent petit, c’est alors qu’il est considéré comme petit par les autres. Lorsque nous nous sentirons grand et fort-ce que nous sommes-alors nous serons considérés ainsi. Il faut remercier Biden mais lui dire: ne nous donnez pas des ordres!”